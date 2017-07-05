Спецслужбы РФ начали подготовку информационных спецопераций к визиту Путина в Гамбург

Информационные операции со стороны российских спецслужб уже начались, и они приурочены к визиту Владимира Путина в Гамбург, на саммит «Большой двадцатки».
Как информирует replyua.net, об этом говорится в материале разведывательного сообщества ИнформНапалм. Волонтеры сообщили, что Дональд Трамп, президент США, намеревается обсудить с российским президентом конфликт в Украине, поэтому Путин заранее подготовил фейковые козыри, и он ими обязательно воспользуется. «4 июля, в первой половине дня, зафиксированы сразу два информационных вброса аналогичного направления, что является очень плотным графиком даже для российской пропаганды. У них мало времени, они спешат к саммиту G20», отмечают волонтеры.
По их словам, речь идет о том, что на оккупированных территориях боевики предотвратили теракт против наблюдателей ОБСЕ, а также о том, что боевики «ДНР» также предотвратили террористический акт в Донецке, недалеко от местного колледжа. «Российские СМИ наперебой готовят информационные поводы. Ведь на саммите планируется первая встреча Путина и Трампа, на которой стоит вопрос Сирии и Украины», добавили волонтеры.