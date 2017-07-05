Политолог: крупнейшая геополитическая катастрофа произошла еще три года назад

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что самая крупная геополитическая катастрофа произошла в 2014 году, и она стала крупнейшей не в 21, а в 20 веке.
Как передает replyua.net, об этом Пионтковский пишет для Радио Свобода. «Украина от России ушла навсегда, а вместе с ней и все постсоветское пространство. Крупнейшая геополитическая катастрофа двадцатого века на самом деле произошла в 14-м году 21 столетия. Даты ее выбиты на медальках за покорение Крыма», пишет политолог. По его словам, заварил всю эту кашу Путин, и теперь он еще пытается кому-то доказать, что возможно восстановить отношения с Западом. «Вот Путин напросился на показательную порку к Эммануэлю Макрону. Вот Путин готовится к последнему параду в коридоре саммита "Большой двадцатки", чтобы ухватить за пуговицу Дональда Трампа. Ухватит – продлит свою агонию, провалится – придаст решимости своим теневым оппонентам», добавил Пионтковский.
Политолог считает, что своими неоимперскими фантазмами российская элита предельно обострила личностные отношения с вечно ненавидимым и вечно обожаемым Западом, поставив тем самым под угрозу физиологические основы своего существования.