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Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США
Рано или поздно российским войскам придется выйти из украинской территории, поскольку существуют способы приближения этого дня. Как информирует replyua.net, соответствующую точку зрения в интервью «Апострофу» выразил экс-посол США в Украине Джон Хербст. Он считает, что предоставление Украине летального оружия не спровоцирует российского президента Путина на эскалацию военных действий на Донбассе.

«Сейчас у Кремля большая проблема: россияне не желают, чтобы их военнослужащие принимали участие в военных действиях в Украине. Это вынуждает Путина скрывать тот факт, что подконтрольные ему военные находятся не «в отпуске», а на самом деле воюют», - считает Хербст. Эксперт также убежден, что для России война на Донбассе – это катастрофа, так как является фактором замедления роста экономики и замедляет процесс нормализации отношений с Западом.

«Рано или поздно, в Кремле осознают, что настало время менять ныне проводимую политику. По-моему, этот момент наступит гораздо быстрее, если Соединенные Штаты предоставят оружие Украине для защиты от российской агрессии»,- заявил бывший посол США в Украине.
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