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Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети

Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети
Андрей Панин, скандальный российский актер, уже неоднократно прославлялся в Интернете своими «голыми» снимками и порнографическими видео, однако на этот раз пользователи могут полюбоваться на голого Панина в Крыму.

Как информирует replyua.net, актер очень любит отдыхать на нудистских пляжах, и на этот раз он отправился в аннексированный Крым, чтобы продемонстрировать «силу накаченного тела». На своей странице в Инстаграме он разместил свежие фото, сделанные в Крыму. Похоже, у Панина много сторонников, которые также любят отдыхать в чем мать родила. На фотографиях Панин «красуется» со своей новой возлюбленной. Одну из своих фотографий Панин подписал «Крым наш», а также привел доказательство того, что он находится на полуострове – показал бутылку с лимонадом с надписью «Крым».

«Нам плевать, что вы о нас думаете, мы о вас не думаем вообще и даже не знаем Вас! Так что перед тем, как писать очередную гадость у меня на странице, подумайте, оно Вам надо!», написал российский актер под другим снимком, на котором он со своей девушкой.

Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети
Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети
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