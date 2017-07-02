Голый Панин в Крыму снова взорвал соцсети

Андрей Панин, скандальный российский актер, уже неоднократно прославлялся в Интернете своими «голыми» снимками и порнографическими видео, однако на этот раз пользователи могут полюбоваться на голого Панина в Крыму.
Как информирует replyua.net, актер очень любит отдыхать на нудистских пляжах, и на этот раз он отправился в аннексированный Крым, чтобы продемонстрировать «силу накаченного тела». На своей странице в Инстаграме он разместил свежие фото, сделанные в Крыму. Похоже, у Панина много сторонников, которые также любят отдыхать в чем мать родила. На фотографиях Панин «красуется» со своей новой возлюбленной. Одну из своих фотографий Панин подписал «Крым наш», а также привел доказательство того, что он находится на полуострове – показал бутылку с лимонадом с надписью «Крым».
«Нам плевать, что вы о нас думаете, мы о вас не думаем вообще и даже не знаем Вас! Так что перед тем, как писать очередную гадость у меня на странице, подумайте, оно Вам надо!», написал российский актер под другим снимком, на котором он со своей девушкой.