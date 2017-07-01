Піонтковський: хто перший «здасть» Путіна?

Російський політолог Андрій Піонтковський розповів виданню «Апостроф» про перспективи зустрічі російського президента Володимира Путіна з його американським колегою Дональдом Трампом, - інформує replyua.net.
Так, Піонтковський наголошує, що навколо ймовірної зустрічі Трампа з Путіним на полях «Великої Двадцятки» у Вашингтоні розгорнулась справжня боротьба. Зокрема, весь Конгрес та найближче оточення американського президента налаштовані різко проти Путіна, але Трап з якихось причин (ймовірно, йдеться про компромат, про існування якого ще раніше розповідала преса США) наполягає на зустрічі.
Власне, відповідь на питання: чи відбудеться зустрічі Путіна і Трампа, і якщо відбудеться – то у якому форматі, визначить «розклади» на політичному Олімпі РФ. Якщо Путін виловить Трампа біля туалету, як він це вже робив свого часу з Обамою, то політичні еліти в Москві переконаються, що президента пора міняти, адже він вже не може виконувати свою основну функцію – «інтерфейсу» перед Заходом. Після цього ті, хто бажає «здати» Путіна, ставатимуть в чергу. Якщо ж російський президент доможеться повноцінної зустрічі, «він ще трохи поживе», - наголошує політолог.