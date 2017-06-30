Японська корпорація Konica показала карту РФ без Криму Курил і Калінінграду

Під час однієї із презентацій представники російського підрозділу компанії Konica-Minolta показали карту РФ на якій відсутній Крим, Курильські острови, Сахалін і Калінінград. Фотографії цього заходу опубліковані на офіційній сторінці компанії у Facebook, передає replyua.net. Зображення було продемонстровано на відкритті першого індустріального шоу-руму компанії. Користувачі соцмереж в РФ стали висловлювати обурення, цікавлячись, чи не було це зроблено «навмисно».
«Давайте запитаємо у цій компанії - чому так? Як, наприклад, дана компанія планує свою подальшу діяльність в Росії? »- пише один з користувачів« рунету ». «Відіімо яка карта, така і техніка», - пише ще один російський любитель вітчизняного виробника.
Нагадаємо, що за минулий з окупації Криму час іноземні компанії не раз потрапляли в скандали, пов'язані з демонстрацією карти України без окупованого Росією півострова. Світова спільнота, за винятком кількох країн-союзників Російської Федерації, не визнає незаконну анексію Росією Криму. Так, Міжнародна федерація футболу видалила з офіційного інтернет-магазину футболки з символікою чемпіонату світу з футболу 2018 року, на яких зображена карта РФ без Криму.