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Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе
Александр Тверской, известный российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что настанет час, когда российские войска будут вышвырнуты с Донбасса, и сейчас маленькая Украина стоит в авангарде, на передовой западной цивилизации, сдерживая наступление России, и во всем мире это прекрасно понимают, сообщает replyua.net.

«Естественно, Крым не будет находится в оккупации вечно. Разумеется, российские войска будут разбиты и вышвырнуты с востока Украины. И этот час становится все ближе. А все "политологи" и "аналитики", которые пророчат этому конфликту стать неразрешимым, бесконечно тлеющим угольком в пучине истории человечества, все эти люди просто играют на руку преступной власти России», пишет Тверской.

По его словам, российский президент оказался «недальновидным тираном, начавшим кровавую авантюру в Украине, но она заведомо была обречена на провал». «Весной 2014 года Путин подписал себе приговор и оставил себе из Кремля только два пути: на кладбище или под международный трибунал в Гааге. До Ваганьково, прошу заметить, значительно ближе», добавил российский журналист.
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