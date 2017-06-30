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Лоза: ранняя смерть таких бездарностей, как Яковлев, связана с наплевательским отношением к своему здоровью

Лоза: ранняя смерть таких бездарностей, как Яковлев, связана с наплевательским отношением к своему здоровью
Юрий Лоза, скандальный российский музыкант, сделал очередное заявление, оскорбив покойного Олега Яковлева, бывшего солиста группы Иванушки International.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Известия», Лоза заявил, что ранняя смерть деятелей шоу-бизнеса, в том числе и «бездарного» Олега Яковлева, связана с наплевательским отношением к своему здоровью. Также Лоза считает, что на группе «лежит какой-то мор» - из жизни уходят музыканты, причем в молодом возрасте. «Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Нужно думать головой немного, не бывает железных людей», заявил Лоза. По его словам, в этой группе все исполнители – бездарности, и они не имеют никакого отношения к творчеству.

«Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь», добавил музыкант, отметив, что эти исполнители сами ничего не делали, и для них творили Шаганов и Матвиенко, но у него нет «к ребятам никаких личных претензий».
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