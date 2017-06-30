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З українського ринку йде велика російська страхова компанія

З українського ринку йде велика російська страхова компанія
Одна з найбільших російських страхових компаній «Ингосстрах» повністю йде зі страхового ринку України - закриває своє представництво в Києві. Про це пише «Інтерфакс» з посиланням на віце-президента компанії Іллю Соломатіна, передає replyua.net.

«Компанія вважає недоцільним зберігати представництво в країні, де у неї немає бізнесу», - повідомив Соломатін, зазначивши, що рішення було затверджено зборами акціонерів, його реалізація близька до завершення. Представництво страховика в Україні працювало з 2003 року.

«Ингосстрах» в липні 2015 року продав 100% частки своєї участі в українських страхових компаніях «ІНГО Україна», «ІНГО Україна Життя» та в медичному центрі «Наша сім'я» (всі - Київ) за 1,37 млрд. руб. Відповідно до звітності страховика за МСФЗ, дохід компанії від вибуття трьох дочірніх компаній склав 201 млн. руб. Чистий грошовий потік від продажу - 1,067 млрд. руб. Вартість вибулих чистих активів: АСК «ІНГО Україна» - 835 млн. руб., АСК «ІНГО Україна Життя» - 64 млн. руб., МЦ «Наша сім'я» - 270 млн. руб. Страхова компанія не розкрила імена покупців. Новими акціонерами українських страхових компаній стали юридичні особи, зареєстровані на території Кіпру.
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