Захарова виступила із погрозами на адресу США через арешт російської дипломатичної власності

Росія готує заходи у відповідь на пакет американських санкцій, введених в грудні 2016 року. Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила 28 червня в ефірі телеканалу «Росія-1», передає replyua.net.
«Відповідні заходи готуються. Це, як ви розумієте, не буде вирішуватися тільки в міністерстві закордонних справ. Відповідь матиме дуже солідну базу опрацювання, і вони про це чудово знають, ми їм про це неодноразово говорили», - зазначила представник російського МЗС. Захарова повідомила, що нова адміністрація США обіцяла надати російській стороні «свої напрацювання щодо ключових, вузлових питань» до запланованої на 23 червня зустрічі заступників керівників зовнішньополітичних відомств РФ і США Сергія Рябкова і Томаса Шеннона.
«Одне з цих питань - найбільше питання на тому рівні, на якому повинна була проходити зустріч, це питання з російською власністю в США, на яку накладено арешт. Була домовленість про надання своїх напрацювань, за якими дві сторони могли б почати працювати в ході цієї зустрічі, яка планувалася в Санкт-Петербурзі. Цього нічого зроблено не було, плюс ще цілий пакет санкцій. Все це не залишало інших варіантів, крім як відкласти», - зазначила Захарова.