На «Ехо Москви» вийшла перша програма українською мовою

На російському радіо «Ехо Москви» вийшла в прямому ефірі перша україномовна програма «Шо там у них», яку раніше планували назвати «А шо там у хохлів», передає replyua.net. Ведучі програми - Матвій Ганапольський з Києва та Олексій Наришкін і Олексій Соломін з Москви. Громадянин України Ганапольський, який добре володіє українською мовою, говорив майже всю програму, тому що його колеги-ведучі знають лише окремі українські слова і не вміють їх вимовляти.
Програма вийшла беззмістовною. Значну її частину зайняла, наприклад, розповідь Ганапольского про те, що українською мовою можна привітатися словами «вітаю вас», «добрий день» або «доброго дня». Він пообіцяв, що пізніше «А шо там у них» стане більш інформативною.
Нова передача буде виходити щосереди о 16:35 та триватиме півгодини. Ведучі - Матвій Ганапольський, Олексій Соломін та Олексій Наришкін. Раніше Соломін закликав слухачів телефонувати до студії слухачів і теж з нами говорити українською мовою і дзвонити в тому числі самих українців. За словами головного редактора «Еха Москви» Олексія Венедиктлва, метою ново україномовної передачі є відновлення тісних контактів між українцями та росіянами.