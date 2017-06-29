Меттіс звинуватив Путіна у «злочинах міжнародного порядку»

Президент Росії Володимир Путіна вчинив «злочин» за межами кордонів своєї країни - кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни. Як інформує replyua.net, таку думку висловив глава американського оборонного відомства Джеймс Меттіс під час виступу перед групою студентів на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, який зробив можливим відновлення знищеної війною Європи. При цьому Меаттіс нагадав про агресію Росії проти України і втручанні в американські президентські вибори 2016 року. передає Голос Америки.
Міністр оборони США також запевнив союзників НАТО в тому, що адміністрація Дональда Трампа буде підтримувати військовий союз, незважаючи на відсутність співпраці з боку деяких країн-членів.
Раніше колишній радник держсекретаря США Метью Брайза в ефірі телеканалу «Еспрессо» заявив, що глава Кремля хотів домовитися з президентом США про «обмін» України на Сирію. При цьому він підкреслив, що реалізація цього плану російського лідера неможлива. Дипломат пояснив, що відповідно до схеми, яку придумав Путін, Росія співпрацювала б з США в Сирії проти «Ісламської держави», якби Трамп закрив очі і дозволив Донбасу перебувати під контролем Росії.