Собчак – Путину: «Массовое убийство произошло у вас под носом»

Ксения Собчак, российская телеведущая, разместила свое видеобращение к российскому президенту, в котором раскритиковала Путина за бессмысленную борьбу с участниками митингов в тот момент, когда вся Россия страдает от террора.
Как передает replyua.net, видеообращение Собчак было размещено на сайте Дождя. По словам телеведущей, «массовое убийство, в котором едва не погибли члены ее семьи, произошло прямо под носом у российского президента». Ксения отметила, что вместо того, чтобы как-то предупреждать такие страшные трагедии, российские спецслужбы занимаются тем, что ловят в социальных сетях оппозиционеров и «спасают российские города от школьников, выходящих на митинги».
«Вы уверены в том, что вы правильно распределяете силы?», поинтересовалась телеведущая у российского президента. «Теракт в метро произошел у вас под носом, не так близко, как убийство Немцова, но все равно. А вы в этот момент увлеченно беседовали с Лукашенко. Возможно, обменивались опытом, как успешно разгонять митинги. У них уже есть модные водометы, а у вас пока нет», заявила Собчак.