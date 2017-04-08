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Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)

Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)
Журналісти російського видання РІА Новини опублікувало фото наслідків ракетного удару США по авіабазі сирійських урядових військ Асада в Шайраті, про що передає replyua.net. Наразі відомо, що серед уламків біля зруйнованих ангарів, зображених на фото, експерт побачив специфічні контейнери. За словами фахівців, саме ці контейнери використовувалися в СРСР, і, як наслідок, в Росії, для хімічної зброї.

Інформацію про це опублікував незалежний експерт з авіації і озброєння РФ Вадим Лукашевич на своїй сторінці в Facebook. Він вказав на той факт, що такі ж контейнери, на фото, використовуються для зберігання хімічної зброї. І у якості прикладу він наводять фото з іншої статті РІА Новини, де мова йде про утилізацію хімзброї в Росії.

Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)
Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)

Нагадаємо, що Пентагон уже почав перевірку можливих фактів причетності Росії до хімічної атаки Асада на мирних громадян в Ідлібі, під час якої загинуло понад сто і отримали травми більше півтисячі людей, майже половина з яких - діти. Тим часом, експерти ВОЗ вже отримали від Туреччини докази застосування нервово-паралітичного газу під час атаки на сирійський Хан Шейхун в провінції Ідліб.
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Експерт: на авіаційній базі Асада, по якій США завдали удару, була російська хімічна зброя (фото)

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