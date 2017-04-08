Російські ЗМІ "спалили" Башара Асада з хімічною зброєю

На фотографіях, які були зроблені представниками російських мас-медіа на авіабазі Шайрат у Сирії після ракетного удару кораблів військово-морських сил Сполучених Штатів, можна побачити ємності, які скоріше за все слугують для зберігання хімічної зброї. Про це у суботу, 8-го квітня, на власній сторінці у соціальній мережі ФБ розповів представник «Informnapalm» Кузнєцов Михайло, передає replyua.net.
За його словами, російське інформаційне агентство «РІА Новини» у п’ятницю, 7-го квітня, оприлюднило низку фото з авіаційної бази урядових військ Сирії, по якій в ту ніч ударили Сполучені Штати. У кадр потрапили контейнери для малогабаритних вантажів, які можуть слугувати як касетними уламково-фугасними, так і хімічними боєприпасами.
Такі ж самі ємності можна бачити на фото процесу ліквідації хімічної зброї, яким займаються російські військовослужбовці на об’єкті зберігання та знищення хімічної зброї. Наразі досі залишається невідомим, чи були у цих контейнерах хімічні речовини. Як відомо, 4-го квітня поточного року сирійські урядові війська режиму президента Башара Асада нанесли авіаудар по місту Хан-Шейхун, застосувавши при цьому хімічну зброю масового ураження, в результаті чого загинуло щонайменше 72 людини, серед яких 20 – діти.