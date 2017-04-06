Кох: а ведь Путин гарантировал, что в Сирии не будет химического оружия

В 2013 году российский президент гарантировал, что Башар Асад, сирийский президент, уничтожит и вывезет все химическое оружие из страны. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Альфред Кох, бывший вице-премьер России.
По его словам, договор между Путиным и Обамой был заключен еще в 2013 году – США не войдут на территорию Сирии, а в обмен на это Башар Асад избавится от химического оружия. «Главная проблема заключается в том, что на территории Сирии вообще не должно быть химического оружия. Гарантом этого является и Россия в том числе, поскольку в 2013 году Путин гарантировал уничтожение этого вида оружия на всей территории Сирии в обмен на то, что американцы не станут вторгаться в эту страну», пишет российский политик. По его словам, уничтожение химического оружия в Сирии было инициативой именно российского президента.
«Путин давал гарантии, что Башар Асад согласится на уничтожение, не будет жульничать и ничего утаивать от мировой общественности. Барак Обама, естественно, согласился на разводку российского президента», подчеркнул Кох.