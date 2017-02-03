В Кремлі дали пораду терористам Донбасу вбивати українців

Влада Росії сподівається, що у бойовиків Донбасу «вистачить боєприпасів», аби постійно мати змогу давати відсіч українським військовим. З такою заявою сьогодні виступив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає replyua.net. Відповідаючи на питання, коли у терористів «ДНР» та «ЛНР» може виникнути проблема з наявністю боєприпасів, представник Кремля заявив, що потрібно робити так, аби цього ніколи не трапилося.
Разом з цим, Пєсков заявив, що російська влада «не вдається до підрахунків боєприпасів».
Нагадаємо, що протягом минулої доби проросійські найманці на Донбасі вдалися до інтенсивних обстрілів по силах АТО, внаслідок чого загинули троє захисників України, ще вісімнадцятеро отримали поранення. Відповідну інформацію сьогодні надав прес-секретар Міноборони Олександр Мотузяник. У тому числі, на Світлодарській дузі загнуло двоє військових інструкторів. Один військовослужбовець ЗСУ та співробітник ДСНС загинули у місті Авдіївка. По одному військовому отримали поранення у Новоолександрівці, Зайцево та Мар’їнці. Двоє військових було поранено в Новозванівці, шестеро – на Світлодарській дузі, а ще семеро військових та офіцер ДСНС – Авдіївці.