Слава Рабинович пояснив, чому Путін вирішив загострити ситуацію в зоні АТО

Ескалація війни на Донбасі в районі населеного пункту Авдіївка та розмова президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа – це лише збіг обставин. Причина розвитку бойових дій має іншу природу. Про це розповів російський блогер Слава Рабинович, інформує replyua.net.
«На мою думку, це просто збіг обставин. Однак при цьому збігом обставин точно не можна назвати ті події, які вже протягом другого тижня відбуваються у Сполучених Штатах. Причина в тому, що новий президент США підписав закон, який змінив міграційну політику Вашингтона і обмежив доступ до Штатів біженцям з багатьох країн Ближнього Сходу», - зазначив він.
На думку експерта, «під час того, як у світі панує хаос творити беззаконні справи для кремлівських бандитів набагато простіше, ніж тоді, коли у світі порядок». «Їм подобається хаос. Вони його роблять де тільки можуть, куди лише не сунуть свого носа», - наголосив Рабинович. «Коли Америка сфокусована на вирішенні внутрішньополітичних скандалів, то для Путіна це шанс проявити себе на сході України. В таких умовах Путін має розв’язані руки і за ним ніхто не слідкує», - відзначив він. Раніше повідомлялося, що переговори Путіна з Трампом могли призвести до загострення ситуації на Донбасі.