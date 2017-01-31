Росія звинуватила Україну в погіршенні ситуації на Донбасі

Російське Міністерство закордонних справ оприлюднило на своєму сайті заяву, в якій зазначається, що «погіршення ситуації на Донбасі відбувається постійно під час іноземних поїздок представників влади України», передає replyua.net. Також керівництво Росії звинуватило Україну в військових провокаціях на Донеччині та невиконанні мінських домовленостей. Подібні різкі звинувачення були озвучені в зв’язку з загостренням конфлікту в районі міста Авдіївка. Нагадаємо, з 29 січня в цьому регіоні тривають постійні обстріли бойовиками.
Відомство закордонних справ РФ зазначило, що вони закликають терміново припинити провокації на території Донбасу, виконувати обговорені домовленості про припинення вогню та діяти відповідно до мінських домовленостей. До того ж російське МЗС заявило, що подібне погіршення ситуації завжди відбувається під час офіційних відвідин інших країн українською владою, що, на їхню думку, «є спробою керівництва України зберегти спровокований українською ж стороною конфлікт на перших шпальтах світових видань».
Українське МЗС на разі дану заяву ще не прокоментувало.