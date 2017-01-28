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«Киев, а не Крым»: Поклонская назвала Украину «временно оккупированной»

«Киев, а не Крым»: Поклонская назвала Украину «временно оккупированной»
Бывший крымский «прокурор», а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская не прекращает попыток оправдать свою государственную измену при помощи масс-медиа. На этот раз Поклонская сделала очередное скандальное заявление насчёт Украины, пытаясь укрепить поддержку российского населения, но далеко не все согласились с Поклонской. Как передаёт replyua.net со ссылкой на российский ресурс «РИА Новости», очередное популистское заявление Поклонской касалось ведущегося в Украине дела о её госизмене.

Наталья Поклонская заявила, что в Киеве якобы неправильно описывают события в Крыму и на Донбассе. По её мнению, оккупированной является Украина, а не Крым. Кроме того, Поклонская обвинила украинскую власть в том, что якобы дело о госизмене на неё было заведено исключительно по политическим мотивам, сама же она в своих действиях преступлений, подпадающих под понятие госизмены, не видит.

Поклонская пытается уверить россиян в том, что украинское дело на неё завели лишь потому, что она не поддержала «государственный переворот» в Украине. В скандальном интервью Поклонская попросила задекларировать, что «временно оккупированной территорией является Киев, а не Крым». Напомним, в отношении Поклонской в Украине заведено дело о госизмене, которое открыли в связи с прохождением Поклонской в Госдуму РФ во время незаконных выборов в Крыму. Бывшему «прокурору» оккупированного Крыма в Украине грозит до 15 лет тюрьмы.
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