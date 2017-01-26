После скандального визита неадекватного Джигурды Андрей Малахов будет освящать студию «Пусть говорят»

Несколько дней назад на программе Андрея Малахова «Пусть говорят» побывал скандальный Никита Джигурда, являющийся, кстати, гражданином Украины (в случае развода его могут депортировать), и после окончания эфира телеведущий заявил, что придется освящать студию, информирует replyua.net.
Передача была посвящена наследству бизнесвумен Людмилы Браташ, которая при загадочных обстоятельствах погибла несколько месяцев назад и оставила многомиллиардное наследство Джигурде и его супруге Марине Анисиной, с которой сейчас Джигурда разводится. Сестра покойной утверждает, что Джигурда и Анисина подделали завещание и специально спаивали Людмилу, чтобы завладеть ее имуществом и деньгами. В студию Джигурда вошел в неадекватном состоянии, затыкал всем рты, нецензурно выражался, а в конце программы заявил, что он Бог. На протяжении всего эфира Джигурда ходил по залу, кричал, а также то и дело присаживался, как чатлане в фильме «Кин-дза-дза», и произносил магическое «Ку».
Также гостям студии он предлагал изгнать из них бесов, периодически читал странные молитвы. Судя по всему, актер долгое время принимает или наркотики, или алкоголь – прежнего Джигурду теперь в нем не узнать. Спектакль Джигурды так подействовал на Малахова, что тот обещал освятить студию.