В эфире российского телевидения Жириновский назвал Крым украинским регионом

В прямом эфире одного из политических шоу глава ЛДПР Владимир Жириновский оговорился «по Фрейду», так как в процессе перечисления регионов Украины он также назвал Крым, передает replyua.net. Это шоу вел известный пропагандист Владимир Соловьев. Жириновский начал размышлять на тему официального прихода к власти нового президента США Дональда Трампа и политического курса, который в связи с этим будет проводить Кремль. При этом лидер ЛЛПР заявит, что для закрытия вопроса Сирии и Украины Москва обязательно должна сотрудничать с новой администрацией США.
«Нужно эту тему закончить, прекратить разговоры о Крыме, чтобы Украина всеми была забыта, чтобы на карте никто не показывал, где находятся Киев, Донбасс и Крым», - достаточно эмоционально заявил Жириновский.
Его перебил Соловьев, подчеркнув, что «Крым - не Украина», на что Жириновский отметил, что просто привел пример. Но ведущий попросил его быть более осторожным в своих высказываниях и примерами. Реакция Жириновского была крайне резкой, он заявил, что не нужно его учить. Также политик похвалил Трампа за избранный курс, предусматривающий меньшее вмешательство во внешнюю политику и больший акцент именно на внутреннеполитических вопросах.