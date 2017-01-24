Модель, яка пережила важку ДТП, розповіла про свій період відновлення

Відома російська телеведуча та модель Воскобойникова Євгенія після пережитої автомобільної аварії тепер може пересуватися лише за допомогою інвалідного крісла. Однак це не заважає жити їй нормальним життям; як передає replyua.net з посиланням на портал «Wonderzine», через 8 років після важкої ДТП жінка змогла робити дитину.
«Травмування у моєму випадку – це не лише нездатність ходити. Це й зміна у функціонуванні багатьох внутрішніх органів. Така ситуація являється важким шоком для всього організму. Лише з часом він може повернутися до нормальної роботоздатності. Після травми проблема циклічності, напевно, найголовніша. На жаль, не у всіх він відновлюється. Мені, можна сказати, пощастило; мій цикл відновився вже через рік, а через 8 років я змогла народити», - розповіла Євгенія.
Крім того жінка зазначила, що після аварії їй протягом тривалого часу було дуже важко комусь довіряти. Однак після народження дочки вона багато чого переусвідомила, зрозуміла, що головне, як чоловік ставиться до своєї дитини, чи приймає він її. В той самий час Воскобойникова вважає, що така ситуація у її житті буде дуже корисною для дитини і допоможе їй зрозуміти, кому варто довіряти, а кому – ні.