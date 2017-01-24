валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Ганапольский: захват собственности попами в России, - именно попами

Ганапольский: захват собственности попами в России, - именно попами
Нужно называть вещи своими именами – собственность в России захватывают попы, - не пОпы, а именно попы. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Матвей Ганапольский.

По его словам, это слово ему совсем не нравится, поэтому нужно говорить, что в России начинается захват собственности Российской православной церковью. «Долгие годы эта скрепа довольствовалась лишь тем, что ей досталось после сталинских репрессий, однако благодатные годы при Путине сделали очевидное – и теперь с помощью фотошопа можно стирать часы на снимках, если изображаешь из себя бедного пастыря. РПЦ пережила множество периодов. Но теперь она входит в этап крупнейшего собственника недвижимости», пишет журналист. По его словам, российских попов абсолютно не беспокоит тот факт, что в РФ множество брошенных и полуразвалившихся церквей.

«Сейчас попы потребовали отдать «Херсонес Таврический» в Крыму. Протесты выкрикивают сотрудники музея, но эти люди никому неинтересны, поскольку на кону – вторая причина аппетита российской РПЦ. Вот увидите, через год из всех этих церквей польются призывы проголосовать за Путина», отмечает Ганапольский.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным
Важное за сутки
23 янв 2017
51629

Эксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Эксперт организации «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский на cвоей странице в Facebook рассказал о главной проблеме Крыма, которая для России неразрешима. По словам эксперта, для опреснения

23 янв 2017
18212

Журналист: если сепаратисты настолько ненавидят Супрун, значит она на правильном пути

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сложно комментировать все слухи, которые связаны с деятельностью и. о. министра

23 янв 2017
17736

Эксперт: В России рано радовались – Трамп выполнил очередное свое предвыборное обещание

Как передает replyua.net, известный израильский политический обозреватель и эксперт на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнил очередное

24 янв 2017
10507

Американские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Специалисты из Соединенных Штатов призывают власти всех стран серьезно отнестись к их заявлению и готовиться к самому худшему, а также предпринимать все возможное ради спасения человечества. Как

23 янв 2017
7773

«Убирайтесь из страны»: премьер Нидерландов раскритиковал мигрантов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обрушился с критикой на приехавших в страну мигрантов, которые отказываются воспринимать ценности государства. По его мнению, если прибывшие мигранты не

Последние новости

Зрадники України завжди знаходять притулок у Росії

Порошенко зробив Путіну попередження

Эксперт назвал самый опасный период на Донбассе в текущем году

Безпорадність Садового

Ганапольский: захват собственности попами в России, - именно попами

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики здійснили масштабний мінометний обстріл

Кожзавод в Кременчуге продадут с молотка за долги

В Евросоюзе оптимистично смотрят на скорый «безвиз» для Украины

Гройсман обратился к украинцам с важным заявлением

Порошенко у Фінляндії: "Буду радий, якщо ЄС та США скасують санкції проти РФ..."

Без разрешения парламента Brexit не состоится

Комаровский: нужно выбирать «правильного» педиатра

У Києві перевіряють квартири, в яких немає лічильників на воду

В ГПУ напомнили Лещенко о необходимости прийти в суд

Нардеп: Трамп напрямую обратился к украинцам во время инаугурации

У Трампа есть время до мая, чтобы определиться с переводом посольства США в Иерусалим

Порошенко закликав Фінляндію допомогти звільнити заручників

Сыроед обвинила Банковую в мусорной осаде Львова

Батони - минуле століття. Під час обшуку в Кузьмина знайшли золоту лопату

Трамп объявил в США новый праздник в честь себя

 Новости за день