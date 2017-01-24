Ганапольский: захват собственности попами в России, - именно попами

Нужно называть вещи своими именами – собственность в России захватывают попы, - не пОпы, а именно попы. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Матвей Ганапольский.
По его словам, это слово ему совсем не нравится, поэтому нужно говорить, что в России начинается захват собственности Российской православной церковью. «Долгие годы эта скрепа довольствовалась лишь тем, что ей досталось после сталинских репрессий, однако благодатные годы при Путине сделали очевидное – и теперь с помощью фотошопа можно стирать часы на снимках, если изображаешь из себя бедного пастыря. РПЦ пережила множество периодов. Но теперь она входит в этап крупнейшего собственника недвижимости», пишет журналист. По его словам, российских попов абсолютно не беспокоит тот факт, что в РФ множество брошенных и полуразвалившихся церквей.
«Сейчас попы потребовали отдать «Херсонес Таврический» в Крыму. Протесты выкрикивают сотрудники музея, но эти люди никому неинтересны, поскольку на кону – вторая причина аппетита российской РПЦ. Вот увидите, через год из всех этих церквей польются призывы проголосовать за Путина», отмечает Ганапольский.