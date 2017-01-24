«Газпром» продает свои активы в Германии

Журналисты «Интерфакса», сославшиеся на свои источники в газовой отрасли России, сообщили о планах монополиста «Газпром» выставить на продажу своих акций в немецкой сети газовых проводов Gascade, передает replyua.net. При этом отмечается, что работу над развитием этой сети эксперты «Газпрома» осуществляли последние 20 лет при сотрудничестве со своим партнером в Германии – компанией BASF/Wintershall. Согласно данным источников агентства, немало компаний заявили о намерении приобрести данный актив, который принадлежит «Газпрому». Данная сделка должна быть проведена до конца текущего года.
Отметим, что в газотранспортную сеть Gascade входит 2,4 тыс. км линейной части газопроводов и 9 компрессорных станций, у которых имеется 29 газоперекачивающих агрегатов. Что касается объема транспортировки, то он равен примерно 40 млрд куб. м.
Ранее СМИ сообщали о планах российского «Газпрома» начать активно распродавать свои активы. Благодаря этому в компании надеялись пополнить свой бюджет на примерно 350 млрд. рублей. Если данный сценарий удастся реализовать, можно будет с уверенностью говорить о самой масштабной распродаже, которую «Газпром» проводил с 2010 года.