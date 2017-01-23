У Росії розповіли, що призвело до закриття фабрики "Рошен" у Липецьку

Припинення діяльності Липецької кондитерської фабрики «Roshen» не має ніякого відношення до політики. Про це розповіла речник Ради Федерації Матвієнко Валентина, повідомляє українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Ніхто не заважав діяльності кондитерської фабрики пана Порошенка у Липецьку. І я вас можу запевнити, що ніяких політичних упереджень у закритті підприємства не було точно», - наголосила вона, виступаючи перед журналістами у Липецьку. «Скоріше за все причиною закриття фабрики стала економічна складова. Прибутки падали від малоефективного менеджменту, збільшувалась конкуренція та й багато інших чинників було», - запевнила Матвієнко.
В той самий час керівник облдержадміністрації Липецької області Корольов Олег наголосив, що якщо власники «Рошену» приймуть рішення продати фабрику, то на неї знайдеться багато інвесторів, і виробництво буде відновлено. Як повідомлялося, корпорація «Рошен» прийняла рішення згорнути діяльність Липецької кондитерської фабрики через низькі прибутки та обмеження з боку російської влади. Крім того зазначалося, що у випадку закриття російської фабрики без роботи залишиться близько 700 людей.