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Портников: ни один западный политик не поверит "парням с Донбасса"

Портников: ни один западный политик не поверит "парням с Донбасса"
Виталий Портников в статье на сайте «Радио Свобода» пишет о том, что Дмитий Пэсков в интервью британской корпорации ВВС попытался выдать «старую ложь» за «новую правду», и адресована она была новому президенту США и его администрации. Блогер подчеркивает: «Однако, западные политики не могут позволить себе такой роскоши – водить себя за нос», - передает replyua.net.

Портников пишет, что в своем интервью Пэсков заявил, что «никаких войск РФ и техники на Донбассе нет», а также что «вопрос соблюдения Минских соглашений – это вопрос Украины и «парней с Донбасса». Журналист подчеркивает, что идея эта, конечно же, не нова – риторика Кремля менялась уже дважды с момента, когда она была озвучена впервые. Как известно, сначала Путин говорил, что никаких войск на Донбассе нет, однако когда понял, что Запад ему не верит, стал говорить, что «Украина тоже нарушает Минские соглашения».

Журналист сообщает: «Конечно же, все эти усилия российской дипломатии направлены на отмену санкции ЕС и США против России, однако что бы они ни выдумывали, как бы не выдавали старую ложь за новую правду – у них ничего не выйдет. Для того, что им поверить, нужно поверить в ложь Путина – так, как это делают его придворные. Однако западные политики не могут себе позволить такую роскошь».
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