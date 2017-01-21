У Москві пояснили, для чого "Іскандери" в Калінінграді насправді

Російська Федерація не збирається відводити ракетні комплекси «Іскандер» з Калінінградської області доти, дики в Європі знаходиться націлена на Росію ракетна система. Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у суботу в інтерв’ю британському виданню ВВС, пише «ТАСС», передає replyua.net.
«На даний момент це питання має дуже складну природу. Ми не може просто так взяти і відвести ці ракетні комплекси з Калінінграду. Ми не знаємо, чи будуть скасовані плани створення цілої антиросійської ракетної системи на європейському континенті», - заявив представник Путіна. Як повідомлялося раніше, у Міністерстві оборони Росії у 2016 році було підтверджено факт передислокації ракетних комплексів «Іскандер» до Калінінградської області. В той час представники відомства пояснювали, що це звичайні навчання для перевірки витривалості техніки. Після таких слів у країнах Балтії заявили, що це неадекватна реакція з боку Кремля на дії з боку Північноатлантичного альянсу. Крім того лідери багатьох Європейських країн зазначали, що така ситуація створює значну загрозу і буде розцінюватися як потенційна загроза. При цьому у Міноборони РФ заявили, що вони мають повне право переміщувати свою військову техніку будь-де по своїй території.