Все залежатиме від Трампа: в Кремлі розкритикували Обаму за позицію щодо України

Під час прямого ефіру вчора на каналі «Росія 1» прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вирішення питання про те, чи будуть США брати участь у врегулюванні військового конфлікту на Донбасі, залежатиме від того, яку позицію займе новий президент цієї країни Дональд Трамп, про що повідомляє replyua.net. Принагідно чиновник Кремля звинуватив попередню адміністрацію Білого дому у «неконструктивній позиції» відносно цього питання.
Даючи відповідь на запитання, чи є потреба у залученні адміністрації Трампа до процесу врегулювання українського питання, Пєсков заявив, що «це буде залежати від того, якою буде позиція нових американців». За словами представника Кремля, «замість того, щоб вести підготовку до інаугурації свого майбутнього очільника, американці вирушили до Києва». Вочевидь, у цьому контексті Пєсков натякнув на візит до української столиці 16 січня колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.
Оцінюючи цей візит, Пєсков провів паралель з каретою Попелюшки, яка «незабаром перетвориться на гарбуз». Представник Кремля виразив сподівання, що зовсім скоро Білий дім буде займати більш чітку позицію по відношенню до України.