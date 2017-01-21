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Песков исключил встречу Трампа и Путина в ближайшее время

Песков исключил встречу Трампа и Путина в ближайшее время
Чтобы лидеры двух стран смогли встретиться, нужно тщательно к этому подготовиться, и организация такой встречи может занять несколько месяцев из-за плотности графиков глав двух государств. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью ВВС заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, речь идет о встрече в ближайшие месяцы, а не в ближайшие недели, и то нужно лишь надеяться, что эта встреча может состояться. Представитель Кремля также подчеркнул, что дату встречи Дональд Трамп и Владимир Путин смогут обсудить уже в эти дни в ходе телефонного разговора, поскольку инаугурация американского президента уже состоялась. «Точные сведения о предполагаемых дате и месте встречи мы сейчас не имеем. В любом случае, российский президент будет готов ко встрече с американским коллегой в любое время», заявил пресс-секретарь.

апомним, что ранее целый ряд СМИ Великобритании сообщил, что якобы в ближайшие дни Путин и Трамп проведут встречу в Исландии, но позже эту информацию опровергли и в Москве, и в Вашингтоне. Инаугурация Дональда Трампа завершилась в Вашингтоне несколько часов назад.
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