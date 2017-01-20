Путін чи совість? Гонщик зробив неоднозначну заяву

Російський гонщик команди «КАМАЗ-майстер» Ніколаєв Едуард, який виграв чемпіонат світу «Дакар» заявив, що він ніколи не вийде з автомобіля і не стане допомагати своїм конкурентам на маршруті. Таку свою жорстку позицію та протест проти дружніх змагань він пояснив своєю жагою до перемоги та ставленням до президента РФ Володимира Путіна. Про це у п’ятницю, 20-го січня, повідомляє «Р-Спорт», передає replyua.net.
«Ця гонка – це гонка за результат! Навіщо я маю зупинятися і допомагати своєму конкурентові? А потім як пояснити свої дії у випадку, якщо програєш гонку? Що я потім скажу своєму президентові? Не буду я говорити і виправдовуватися тим, що програв через те, що допомагав конкурентові. Це всі розуміють – ми їдемо на «Дакар». Це суворе випробування як і для людини, так і для техніки. Там ти не допомагаємо своїм суперникам. Там потрібно змагатися. У кожній команді по чотири машини. Нехай допомагають твої колеги по команді», - розповів він. За словами гонщика, його перемога на змаганнях стала результатом саме такої радикальної та безкомпромісної тактики. «Спорт є спорт. Тут перемагає найсильніший. Якщо твоя машина поламалася, то це має хвилювати тебе самого, а не твоїх конкурентів», - переконаний Ніколаєв.