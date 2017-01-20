валюта
СпецтемаДжо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Путін чи совість? Гонщик зробив неоднозначну заяву

Путін чи совість? Гонщик зробив неоднозначну заяву
Російський гонщик команди «КАМАЗ-майстер» Ніколаєв Едуард, який виграв чемпіонат світу «Дакар» заявив, що він ніколи не вийде з автомобіля і не стане допомагати своїм конкурентам на маршруті. Таку свою жорстку позицію та протест проти дружніх змагань він пояснив своєю жагою до перемоги та ставленням до президента РФ Володимира Путіна. Про це у п’ятницю, 20-го січня, повідомляє «Р-Спорт», передає replyua.net.

«Ця гонка – це гонка за результат! Навіщо я маю зупинятися і допомагати своєму конкурентові? А потім як пояснити свої дії у випадку, якщо програєш гонку? Що я потім скажу своєму президентові? Не буду я говорити і виправдовуватися тим, що програв через те, що допомагав конкурентові. Це всі розуміють – ми їдемо на «Дакар». Це суворе випробування як і для людини, так і для техніки. Там ти не допомагаємо своїм суперникам. Там потрібно змагатися. У кожній команді по чотири машини. Нехай допомагають твої колеги по команді», - розповів він. За словами гонщика, його перемога на змаганнях стала результатом саме такої радикальної та безкомпромісної тактики. «Спорт є спорт. Тут перемагає найсильніший. Якщо твоя машина поламалася, то це має хвилювати тебе самого, а не твоїх конкурентів», - переконаний Ніколаєв.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы
Важное за сутки
20 янв 2017
14143

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
7984

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
7134

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Тука объяснил, почему Киев не отключает свет и воду в «ЛНР» и «ДНР»

Блогер прокомментировал закрытие фабрики «Рошен» в Липецке

Манн: похоже, Великобритания сменила курс

Дональду Трампу запретили использовать Android-смартфон — СМИ

Из-за роста минимальной зарплаты в Киеве подорожает стоимость проезда в маршрутках

«Соки и йогурты»: Полторак реформировал питание военных ВСУ

Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

Порошенко рассказал о своих ожиданиях от президентства Трампа

Порошенко пояснив, що Україна чекає від США в часи правління Трампа

Не Украине, а ЕС следует бояться проблем из-за Трампа – нардеп

Судья ВХСУ оценил свою квартиру в центре Киева огромной площади в 27 тыс. долларов

У Києві горе-працівник влаштував "вбивче" збивання бурульок (ВІДЕО)

«Евровидение-2017»: стали известны новые подробности Нацотбора

Не исключено, что Крым станет государством – эксперт

Манн: операция по штурму приняла неожиданный оборот

Фемида в Киеве арестовала племянника вдовы умершего лидера Узбекистана Татьяны Каримовой

Обама сделал несколько важных заявлений в последние минуты своего президентства

Як українська влада може допомогти Криму - Богуцька

Закрытие фабрики в Липецке положительно повлияет на рейтинг Порошенко – политолог

Террористы «ДНР» открыли огонь по автобусу с гражданскими, - подробности

 Новости за день