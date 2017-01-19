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Янукович звинуватив Луценка у фальсифікації справи

Янукович звинуватив Луценка у фальсифікації справи
Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що до цього моменту він не отримував від Генеральної прокуратури України жодної інформації щодо злочинів, у яких його підозрюють. А стосовно оприлюдненого листа Януковича до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести в Україну свої війська екс-президента не вважає доказом державної зради. Про це він розповів під час розмови з кореспондентом «РІА Новин», передає replyua.net.

За словами Януковича, керівництво Генпрокуратури на чолі з Юрієм Луценком не оперує жодними суттєвими доказами, а лише «намагається на швидку руку зліпити справу, щоб нібито провести розслідування». «Більше того, керівництво ГПУ заявило про строки завершення слідства та оголошення вироку, тим самим взявши в заручники суддів та простих службовців прокуратури, змушуючи їх фальсифікувати дану справу», - вважає Янукович.

«Хочу звернути особливу увагу не те, що я не отримав жодної інформації по даній справі. Я не отримав ніякої підозри. Також вони ігнорують мою готовність надати будь-які свідчення про ті події, що сталися на початку 2014 року. Я запрошував їх до Ростова, повідомляв де я знаходжусь. Це українські закони, які я виконую, що не скажеш про керівників Генпрокуратури», - додав він.
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