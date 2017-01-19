Невзоров прокомментировал заявление Лаврова об американских дипломатах

В интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы» российский публицист Александр Невзоров заявил, что заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова относительно участия в акциях протеста в регионах РФ «переодетых американских дипломатов» было сделано для исполнения рекомендации, поступившей из Кремля о том, что местные чиновники должны быть ближе к своим согражданам, передает replyua.net.
Невзоров отметил, что для нынешней российской публики крайне важно, чтобы им рассказывали выдуманные истории. Вместе с тем, продолжил публицист, на протяжение последних шести месяцев все российские чиновники распространяют те или иные шутки, чтобы казаться ближе к народу.
«Совершенно не зря любые «мочения в сортире» социологи, политологи и аналитики восприняли как нечто такое, благодаря чему рейтинг и восприятие российского президента Владимира Путина в значительной мере поднялись. В связи с этим около шести месяцев назад главе Кремля пришла в голову мысль: в как можно большем количестве распространять веселые и понятные сведения для народа, как можно чаще покидать свой Олимп на уровне дипломатии», - заявил Невзоров. При этом он раскритиковал заявления Марии Захаровой об американских дипломатах, назвав ее очаровательной женщиной, но не способной работать на столь высокой должности.