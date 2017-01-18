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Эксперт оценил перспективы развязывания Путиным Третьей мировой войны

Эксперт оценил перспективы развязывания Путиным Третьей мировой войны
Шансы на то, что российский президент Владимир Путин примет решение о начале Третьей мировой войны минимальны, так как оно может привести к весьма печальным и необратимым последствиям для всего мира. Как передает replya.net, такое мнение в интервью «Обозревателю» озвучил военный аналитик Олег Жданов.

«Я не вижу готовности России к тому, чтобы развязать какой-то новый конфликт. Если взять какую-то мировую или ядерную войну, то можно сказать словами Эйнштейна, который утверждал, что неизвестно, какое оружие будет использоваться для Третьей мировой войны, но в Четвертой будут применяться палки и камни. Я не уверен, что смелость Путина побудит его к открытию «ящика Пандоры», - сказал эксперт.

По утверждению Жданова, риск начала большой войны есть всегда. Он уверен, что политика России построена на блефе, и в данной сфере эту страну можно считать лидером. «Однако в мире уже хорошо осознали, что собой представляют российские ВС и какими возможностями они наделены. Но в то же время, россиянам не удается завершить процесс комплектации двух своих комплексов, по крайней мере, до 70%, они с большим трудом дотягивают до 50%. Так что я не склонен сегодня говорить о большой войне», - сделал вывод эксперт.
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