По мнению депутата российской Госдумы, представителя КПРФ Казбека Тайсаева, самопровозглашенный лидер «ДНР» Александр Захарченко на сегодняшний день является лучшим претендентом на должность президента Украины. Как передает replyua.net, соответствующее заявление политика прозвучало в интервью российским СМИ. Тайсаев считает, что только Захарченко знает, что нужно делать для объединения Украины. Российский депутат также уверен, что лидер «ДНР» уже успел показать свою способность стать главой государства, а также, что он чтит традиции российского народа.
«У меня сложилось мнение, что если бы Украину возглавил такой руководитель, как Александр Захарченко, сейчас мы бы видели совершенно иную ситуацию в этой стране: не было бы войны, и два братских народа жили бы дружно», - заявил российский депутат. Помимо этого, он прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Украине. Тайсаев заявил, что власть в Киеве оказалась в руках «фашистов», поэтому российская власть должна сделать все, чтобы их изгнать в кратчайшие сроки.
Как уже сообщалось, главарь «ДНР» Александр Захарченко утверждает, что территории Донецкой и Луганской областей, находящиеся под оккупацией, не намерены осуществлять объединение и становиться одной так называемой «республикой».