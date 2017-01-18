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В Госдуме видят Захарченко новым президентом Украины

В Госдуме видят Захарченко новым президентом Украины
По мнению депутата российской Госдумы, представителя КПРФ Казбека Тайсаева, самопровозглашенный лидер «ДНР» Александр Захарченко на сегодняшний день является лучшим претендентом на должность президента Украины. Как передает replyua.net, соответствующее заявление политика прозвучало в интервью российским СМИ. Тайсаев считает, что только Захарченко знает, что нужно делать для объединения Украины. Российский депутат также уверен, что лидер «ДНР» уже успел показать свою способность стать главой государства, а также, что он чтит традиции российского народа.

«У меня сложилось мнение, что если бы Украину возглавил такой руководитель, как Александр Захарченко, сейчас мы бы видели совершенно иную ситуацию в этой стране: не было бы войны, и два братских народа жили бы дружно», - заявил российский депутат. Помимо этого, он прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Украине. Тайсаев заявил, что власть в Киеве оказалась в руках «фашистов», поэтому российская власть должна сделать все, чтобы их изгнать в кратчайшие сроки.

Как уже сообщалось, главарь «ДНР» Александр Захарченко утверждает, что территории Донецкой и Луганской областей, находящиеся под оккупацией, не намерены осуществлять объединение и становиться одной так называемой «республикой».
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