В Кремле дали оценку предложению Савченко по отказу от Крыма

В настоящее время официальная Москва не намерена принимать участие в обсуждении вопроса, касающегося статуса российских регионов, включая Крым. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем Владимира Путина. Таким образом, Кремль прокомментировал заявление нардепа Надежды Савченко о том, что Киев может вернуть контроль над временно оккупированными территориями Донбасса, если согласится признать законность аннексии Крыма. При этом Песков добавил, что со стороны российской власти делается все возможное для скорейшего урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
Кроме всего прочего, Дмитрий Песков сообщил, что перспектива решения конфликта на Донбассе зависит от того, будет ли в будущем украинская власть оказывать постоянную поддержку находящимся под оккупацией регионам.
Принимая во внимание все факты, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что власти самопровозглашенных республик не согласятся сотрудничать с Украиной, если Киев в дальнейшем не прекратит блокаду пенсионных выплат и не будет предоставлять иные услуги в социальной сфере.