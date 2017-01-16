Пєсков розповів про плани Кремля щодо захоплення нових територій

В інтерв’ю західним журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніколи Кремль не переслідував територіальних амбіцій, а анексія Криму стала наслідком «волевиявлення» народу, який постійно проживає на півострові, про що повідомляє replyua.net. За словами високопоставленого російського чиновника, прийнявши рішення щодо Криму президент РФ Володимир Путін задовольнив амбіції двох мільйонів людей, які намагалися врятувати своє життя від «небезпеки екстремістів».
Окрім того, Пєсков додав, що підставою для окупації Криму стало те, що в Києві відбулося «збройне захоплення влади, підтримку якому надала третя сторона». Прес-секретар додав, що в Кремлі створений географічний план російського президента Володимира Путіна, яким передбачено сприяння інтеграційним механізмам на територіях країн колишнього Радянського Союзу. Його метою є створення простору економічної співпраці та передбачуваності. Саме це і є основою плану з захоплення тих чи інших територій, пояснив Пєсков.
Нагадаємо, що раніше окупаційна влада Криму завершила підготовку над резолюцією ООН щодо порушень фундаментальних прав людини у той час, коли українська влада керувала Автономною Республікою.