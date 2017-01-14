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Портников: РФ может признать «ЛНР» и «ДНР», после чего легализует формирования боевиков

Портников: РФ может признать «ЛНР» и «ДНР», после чего легализует формирования боевиков
В случае, если Россия признает террористические «ЛНР» и «ДНР», сразу за этим последует легализация формирований боевиков по осетинскому сценарию, когда их корпуса стали частью ВС РФ, и служба будет приравнена к службе в армии России. Как информирует reрlyua.net, об этом Виталий Портников пишет на Эспрессо.

По его словам, Ибрагим Гассеев, министр обороны Южной Осетии, заявил, что все подразделения войдут в состав российской армии, и это соглашение подпишут в текущем году. «Пример Южной Осетии может оказаться поучительным. На оккупированном Донбассе все воинские корпуса уже практически вошли в ВС России, и, если в Кремле все-таки признают «народные республики», далее можно будет говорить о легализации всех воинских формирований на востоке Украины. Служба в корпусах будет приравнена к службе в российской армии», пишет Портников.

По его словам, это можно назвать фактической аннексией востока Украины, и Донбасс будут «защищать» от Киева военные армии РФ. Если Украина попытается освободить собственные территории, Россия приравняет такие действия к нападению на РФ.
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