«Эксперт» Лоза заявил, что его слова о Панайотове «перекрутили»

Главный музыкальный «критик» из России Юрий Лоза решил оправдаться перед пользователями соцсетей, написав о том, что его слова об Александре Панайотове были поняты неправильно.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Лоза очень неумело оправдывался по поводу того, что недавно обругался финалиста проекта «Голос», который может представлять Россию на Евровидении в Киеве. «Ну не подлость ли? Потом позвонят из новостей и спросят, что я думаю об идее послать на Евровидение Панайотова. Я отвечу так – эта идея нормальная, но только не надо ставить перед Панайотовым задачу победить. Ему не нужно делать попыток понравиться ирландским домохозяйкам в качестве английского исполнителя со славянской фамилией», написал Лоза.
Он напомнил, что на одном из ресурсов появился материал с заголовком «Лоза обругал Панайотова», но на самом деле он нормально относится к творчеству исполнителя. «Далее там идет мое интервью, нет ни одного ругательства. Но у нас читатели обращают внимание только на заголовки. Другие порталы перепечатали этот текст с изменениями», сетует Лоза.