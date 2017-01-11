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«Эксперт» Лоза заявил, что его слова о Панайотове «перекрутили»

«Эксперт» Лоза заявил, что его слова о Панайотове «перекрутили»
Главный музыкальный «критик» из России Юрий Лоза решил оправдаться перед пользователями соцсетей, написав о том, что его слова об Александре Панайотове были поняты неправильно.

Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Лоза очень неумело оправдывался по поводу того, что недавно обругался финалиста проекта «Голос», который может представлять Россию на Евровидении в Киеве. «Ну не подлость ли? Потом позвонят из новостей и спросят, что я думаю об идее послать на Евровидение Панайотова. Я отвечу так – эта идея нормальная, но только не надо ставить перед Панайотовым задачу победить. Ему не нужно делать попыток понравиться ирландским домохозяйкам в качестве английского исполнителя со славянской фамилией», написал Лоза.

Он напомнил, что на одном из ресурсов появился материал с заголовком «Лоза обругал Панайотова», но на самом деле он нормально относится к творчеству исполнителя. «Далее там идет мое интервью, нет ни одного ругательства. Но у нас читатели обращают внимание только на заголовки. Другие порталы перепечатали этот текст с изменениями», сетует Лоза.
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