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Росіяни виявились причетними до теракту у Стамбулі

Росіяни виявились причетними до теракту у Стамбулі
Можливо, громадяни Російської Федерації виступали організаторами гучного і кривавого теракту у турецькому місті Стамбулі в Новорічну ніч, - про це інформує replyua.net з посиланням на «РИА Новости».

Сьогодні, четвертого січня 2016 року, турецькі правоохоронці повідомили про затримання кількох осіб, які можуть бути причетними до терористичного акту в Стамбулі. Зараз у провінції Ізмір затримали понад чотири десятки осіб, які підозрюються у допомозі терористу. Загалом, було затримано дев’ятьох чоловіків разом з їх сім’ями, всі вони - вихідці з Дагестану (одна з республік у складі Російської Федерації) або Середньої Азії. Раніше повідомлялось про те, що в Ізмірі заарештували членів трьох сімей, які раніше проживали в одному будинку з імовірним виконавцем терористичного акту в Стамбулі.

Нагадаємо, у ніч на перше січня 2017 року в одному з нічних розважальних закладів у Стамбулі відбулась кривава стрілянина – чоловік увірвався до приміщення і відкрив вогонь з автомата по натовпу. Внаслідок цього тридцять дев’ять осіб померли, ще понад сімдесят зазнали поранень різної тяжкості. Українське консульство інформує, що громадян нашої держави серед потерпілих від терористичного акту не було.
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