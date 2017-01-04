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Политолог: в 2017 году Путин не прекратит агрессию в Сирии и в Украине

Политолог: в 2017 году Путин не прекратит агрессию в Сирии и в Украине
Политолог Ярослав Макитра в комментарии «Сегодня» рассказал о том, что в новом году не нужно ждать прекращения путинской агрессии в Сирии и Украине, и она может лишь усилиться, передает replyua.net.

По словам Макитры, также многое зависит от действий будущего президента США Дональда Трампа. «У Путина Украина всегда будет стоять на первом месте, даже, если мы не увидим этого по каким-то серьезным действиям. Путин всегда будет искать механизмы, как осуществить свои планы относительно Украины, однако удастся ему это или нет – тут уже другой вопрос. Я убежден, что Украина для российских властей является планом номер один», отметил политолог.

Кроме того, он также подчеркнул, что российская агрессия может усилиться и в Сирии, поскольку эта страна не только представляет интересы для РФ, но также является и полигоном для испытания вооружения. «Военная операция в Алеппо завершилась для РФ позитивно, и это даст новый стимул Путину. Сценарий неутешительный, и Западу нужно срочно предпринимать какие-то действия», уверен Макитра.
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