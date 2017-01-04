В МИД РФ рассказали о восстановлении отношений с НАТО

В Министерстве иностранных дел России заявили о том, что необходимо возвращать на прежний уровень отношения между НАТО и РФ, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс.
Андрей Келин, глава Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, отметил, что НАТО является реальностью, а также военным фактором, поэтому с альянсом необходимо выстраивать прежние отношения. «В создании обороны по всему периметру страны нет никакой необходимости. К примеру, та же Бельгия может не иметь собственные военно-морские силы, ПВО или авиацию – одна страна может иметь только четыре истребителя, другая, соседняя страна, будет выполнять другие задачи. Страны, входящие в альянс, невозможно убедить, что из НАТО нужно выйти. Рациональные резоны перевешивают этот вопрос», заявил Келин.
Напомним, что резкое ухудшение отношений между Североатлантическим альянсом и Россией началось после вторжения российских войск на Донбасс. Также ухудшению отношений способствовала аннексия Крыма и российская агрессия в отношении стран, которые являются бывшими республиками Советского Союза.