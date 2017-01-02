Сотник: в Москве не хватило денег на новогоднюю иллюминацию

Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке пишет, что власти Москвы решили экономить на праздничной иллюминации и не украсили центральные улицы столицы к новогодним праздникам, - передает replyua.net.
Сотник сообщает: «Вчера вечером прогулялся по Ордынке, в сторону Болотной, потом - по Пятницкой и Новокузнецкой. А что с иллюминацией? Ее украли? Или денег нет - держимся впотьмах? Даже мосты освещены просто фонарями, никаких гирлянд. Такой мрачной новогодней Москвы я не припомню с начала 90-х. От чего ушли – к тому и вернулись. Зато как дышали, как дышали».
Читатели станицы журналиста в социальной сети Фейсбук прокомментировали это сообщение так: «Половина фонарей не горит! Фиг с ней с иллюминацией!». Другие шутили, что это Путин экономит средства перед масштабным празднованием 100-летия октябрьского переворота в России.