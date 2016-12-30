Лавров хоче вигнати американських дипломатів з Росії

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував президента Владимиру Путину вислати з території Російської Федерації 35 американських дипломатів як відповідь на санкції Сполучених Штатів проти РФ. Про це у п’ятницю, 30-го грудня, повідомляє видання «Медуза», передає replyua.net.
За словами російського глави зовнішньополітичного відомства, з Росії геть потрібно вислати 31-го співробітника посольства США в Москві а також чотирьох дипломатів у генконсульстві США у Санкт-Петербурзі. В той самий час Лавров не називав конкретні імена. Також російське МЗС пропонує заборонити американцям користуватися дипломатичною дачею в Срібному бору та складом за вулицею Дорожня у російській столиці.
Водночас офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Захарова Марія спростувала поширену раніше інформацію про наміри Росії щодо ліквідації англо-американської школи в Москві. «Офіційні представники Сполучених Штатів розповідали представникам своєї преси про те, що Росія у відповідь на американські санкції закрила школу в Москві. Насправді це брехня! Напевно, у Білому домі збожеволіли, оскільки почали вводити санкції проти своїх же дітей», - зазначила Захарова у себе на Фейсбуці.