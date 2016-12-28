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Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!»

Расшифровка самописца Ту-154: «Командир, мы падаем!»
Вчера вечером российские СМИ обнародовали материалы расшифровки черных ящиков военного Ту-154, разбившегося 25 декабря недалек от Сочи, передает replyua.net. Данные расшифровки, как и предполагалось, свидетельствуют о внештатной ситуации и о том, что у пилотов просто не было времени на раздумья.

В первые секунды экипаж растерялся, однако потом попытался посадить лайнер на воду, но у него было слишком мало времени. Однако расшифровка была обнародована не полностью – самописцы сильно повреждены из-за того, что долго пролежали в соленой воде. На речевом самописце слышны только отдельные слова и фразы, которые сопровождаются сильным шумом. Некоторые фразы так и остались нерасшифрованными из-за громкого звука сигнализации.


- Скорость триста…. (помехи)
- Забрал стойки, командир
- (помехи)
- У, е-мое…
- (резкий сигнал) Закрылки, с.ка, что за х.йня!
- Высотометр!
- (помехи и шум)
- (сигнал о приближении к земле)
- Командир, мы падаем!


Запись закончилась. Напомним, что среди основных версий крушения самолета эксперты называли ошибку в пилотировании и технические неисправности. На борту Ту-154 находились 93 человека – никто не выжил.
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