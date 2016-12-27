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Рішення США про поставки зброї викликало істерику в Росії

Рішення США про поставки зброї викликало істерику в Росії
Російське зовнішньополітичне відомство дуже різко відреагувало на новий оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Полит.ру».

Так, за словами речниці російського МЗС Марії Захарової, літаки Військово-космічних сил Російської Федерації, військовий персонал та посольство РФ в Дамаску опинились під безпосередньою загрозою у зв’язку з рішенням американців постачати зброю до Сирії. Дипломат наголосила, що Вашингтон робить ставку на антиурядові формування, які, на її думку, «мало чим відрізняються від терористів-головорізів». Відтепер, з моменту прийняття нового оборонного бюджету, Пентагон має можливість постачати сирійській опозиції зброю, у тому числі – переносні ракетно-зенітні комплекси.

Російські дипломати традиційно лякають світ тим, що такі озброєння можуть потрапити до рук джихадистів і у Вашингтоні це чудово розуміють, адже фактично «опікають терористичне угрупування Джабхат ан-Нусра». Відтак, Захарова зауважила, що її відомство буде розглядати такий крок як «ворожий». Нагадаємо, раніше діючий президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав новий оборонний бюджет, який встановлює обмеження у співпраці Пентагону і російського Міноборони, а також відкриває можливості для постачання озброєнь на територію інших держав.
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