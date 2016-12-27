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СпецтемаБомба в люк шасси Ту-154 была заложена в Москве

Отменены полеты всех Ту-154 Минобороны России

Отменены полеты всех Ту-154 Минобороны России
Российский новостной сайт lenta.ru сообщил о приостановке в РФ эксплуатации самолетов Ту-154 Минобороны и МВД этой страны. Как передает replyua.net, причиной данного решения стала авиакатастрофа одного из таких воздушных суден в районе Черного моря. Инициаторами такой идеи являются представители российского оборонного ведомства. Отмечается, что данные машины не будут летать до тех пор, пока специалисты не выяснят до конца все причины крушения Ту-154 рядом с российским городом Сочи. В настоящее время Минобороны РФ располагает «ограниченным количеством» воздушных суден данного типа, в связи с чем проблем с перевозкой представителей ведомств и грузов возникнуть не должно.

Как уже сообщалось, спасатели, работающие непосредственно на месте аварии самолета Ту-154, принадлежавшего Министерству обороны России, обнаружили тела трех погибших. Стало известно об обнаруженном бортовом самописце (черном ящике) в процессе проведения поисковых работ возле кабины Ту-154. Источник сообщает, что в скором времени ожидается извлечение черного ящика из воды. Также известно, что помимо тел трех погибших пассажиров, в районе аварии самолета найдены множественные останки.
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