Рабинович: виконання Трампом однієї зі своїх обіцянок може призвести до краху путінського режиму

Блогер та економіст Слава Рабинович в інтерв’ю виданню ONLINE.UA пояснив чого чекати від новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у контексті відносин з Російською Федерацією, - про це інформує replyua.net.
Так, експерт зауважує, що прагнення російського президента Володимира Путіна всадити Трампа до Овального кабінету було помітне неозброєним оком. З іншого боку, Трамп ніби теж симпатизує Путіну. Але у американського політика є одна доволі цікава риса – він всюди сіє хаос. А хаос має таку характерну ознаку – неможливо спрогнозувати до яких наслідків він призведе. Тому обрання Трампа президентом може мати як позитивні, так і негативні сторони для Кремля. Наприклад, якщо Трамп виконає свою обіцянку і дійсно проведе дерегуляцію ринку нафти, то ціна на «чорне золото» може зависнути десь на рівні десяти доларів за барель – що тоді станеться з російською економікою, національною валютою, федеральним бюджетом, доходами населення і путінським режимом?
З іншого боку, блогер не виключає, що Трамп може піти назустріч Путіну і спробувати скасувати дію санкцій. Тим не менш, для цього йому доведеться подолати опір Палати представників, Сенату і, можливо, Верховного суду США. Відтак, цілком можливо, що обіцянку щодо нафти Трамп виконає, а щодо налагодження стосунків з Росією – ні, - зауважує блогер.