Рабинович: это случилось уже в 12-й раз?

На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович прокомментировал прошедшую вчера пресс-конференцию Путина, информирует replyua.net.
«Это случилось уже в 12-й раз? Большая пресс-конференция Путина? Вчера собрались около полутора тысяч журналистов, но даже это не помогло древнейшей профессии – при путинском режиме разлагается абсолютно все, и в особенности журналистика», пишет финансист. По его словам, на этот раз, в отличие от предыдущих лет, президенту даже не пришлось сцеживать пену с уголков губ – он очень нудно на протяжении трех часов говорил бессмысленную смесь из чекистской разводки и привычных штампов.
«Однако в этом самом скучном шоу имеется большая доля сюрреализма из театра абсурда. Еще в 2011 году Барак Обама заявлял, что, возможно, будет когда-то избираться еще на один срок на досрочных выборах. На пресс-конференции журналистка спросила Путина, должен или нет Обама становиться президентом еще раз», отмечает Рабинович. Путин назвал журналистку провокаторшей и отметил, что ответит на вопрос, когда придет время.