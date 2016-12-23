Сотник: Путин, почему убийцы все еще на свободе?

На своей странице в Фейсбуке российский журналист Саша Сотник пишет о том, что президент России ставит в один ряд убийства Бориса Немцова и российского посла Андрея Карлова, информирует replyua.net.
По словам Сотника, Путин готов подверстать под свою ложь что угодно. «Почему я все это должен выслушивать? Мне эти муки зачем? Путин заявил, что громкие преступления всегда раскрываются – рано или поздно. Отсюда хочется задать Путину еще один вопрос – почему господин Лисовский, который являлся заказчиком убийства Влада Листьева, известного телеведущего, до сих пор на свободе? Почему он сидит в Совете Федерации, а не в тюрьме?», интересуется Сотник.
Также журналист интересуется, почему Луговой, убийца Литвиненко, по-прежнему заседает в Госдуме России. «Путин, ложь тебе уже не поможет. Ты наговорил уже тонны разных слов, но любое твое слово тебе уже никогда не поможет. Каждое слово обязательно используют против тебя», подчеркнул Саша Сотник.